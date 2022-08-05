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Впервые созданы синтетические эмбрионы

Cell: впервые созданы синтетические эмбрионы мышей

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Команда израильских специалистов из Института Вейцмана в Израиле впервые создала синтетические эмбрионы из стволовых клеток мышей. Выводы работы опубликованы в журнале Cell.

Для этого ученые заставили стволовые клетки грызунов собираться в эмбрионоподобные структуры с кишечным трактом, зачатками мозга и бьющимся сердцем. Некоторые клетки были предварительно обработаны химическими соединениями для активации генетических программ развития определенных органов или плаценты.

В результате экспериментов большинство клеток не смогли сформироваться в необходимые структуры, около 0,5 процента преобразовались в небольшие сгустки из которых впоследствии выросли ткани и органы. Синтетические эмбрионы по структуре и генетическим данным совпали с настоящими на 95 процентов.

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В июле сотрудники Массачусетского технологического института в США заметили, что эмбрионы морских звезд вместе образуют необычно организованную кристаллоподобную структуру.

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Елена Апазиди
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