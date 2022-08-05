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Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Турции Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским коллегой Путиным

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным Об этом сообщает телеканал ТРТ, передает РИА Новости.

Отмечается, что двусторонняя встреча глав государств запланирована на 15 часов. После этого Путин и Эрдоган встретятся еще раз в составе делегаций. В ходе переговоров политики обсудят двусторонние связи, а также ряд региональных и международных вопросов. Российский президент также уже находится в Сочи.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Эрдоган обсудят в Сочи выход первого судна с украинским зерном и ход исполнения стамбульских договоренностей о безопасном экспорте сельхозпродукции.

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Виктория Кондратьева
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