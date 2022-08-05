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В Киеве допустили продолжение эвакуации из регионов помимо ДНР

Украинские власти допустили продолжение эвакуации из регионов помимо ДНР
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: РИА Новости

Власти Украины допустили продолжение эвакуации мирных жителей из других регионов, помимо подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявила вице-премьер страны Ирина Верещук, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольных Киеву территорий ДНР. 2 августа первый поезд с мирными жителями прибыл в Кропивницкий.

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Алевтина Запольская
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