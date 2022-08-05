В Киеве допустили продолжение эвакуации из регионов помимо ДНР

Украинские власти допустили продолжение эвакуации из регионов помимо ДНР

Власти Украины допустили продолжение эвакуации мирных жителей из других регионов, помимо подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявила вице-премьер страны Ирина Верещук, передает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольных Киеву территорий ДНР. 2 августа первый поезд с мирными жителями прибыл в Кропивницкий.