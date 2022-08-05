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В Англии испугались роста экстремизма среди молодежи

The Guardian: учителя Англии обеспокоены экстремистскими идеями у молодежи

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Министерство образования Англии заявило, что английские учителя сильно обеспокоены ростом экстремистских идей в школах и чувствуют себя неподготовленными для решения этой проблемы. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению авторов материала, одной из причин роста экстремизма среди школьников стала затянувшаяся пандемия COVID-19. «Пандемия, изоляция и дистанционное обучение сделали детей более уязвимыми для ультраправых идей», — заявил директор одной из английских школ, также назвав интернет главным источником получения и распространения экстремистской информации.

Исследование Института образования университетского колледжа Лондона показало, что расизм, женоненавистничество и гомофобия действительно широко распространены в школах Англии. Исследователи напуганы фактом того, что свастики, экстремистские лозунги и негативные комментарии в адрес беженцев все чаще наблюдаются среди английской молодежи.

В свою очередь, такие английские организации, как «Hope Not Hate» предлагают отправлять в школы опытных педагогов для проведения семинаров для учеников и тренингов для учителей об угрозе крайне правого экстремизма среди молодежи. Обучение проходят и другие школьные работники, в том числе обслуживающий персонал и охрана.

Ранее начальная школа East Side в городе Мариетта, штат Джорджия, США, подверглась критике из-за нового логотипа, который по форме сильно напоминал изображение нацистского орла. Американский еврейский комитет и родители учеников выразили возмущение таким сходством. Школа обязалась разработать и рассмотреть другие варианты новых дизайна на замену орлу.

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Татьяна Антоненко
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