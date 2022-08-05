Кремль назвал Францию недружественным государством

Песков назвал Францию недружественной из-за антироссийских действий

Франция является недружественным государством в связи с различными антироссийскими действиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова передает ТАСС.

«Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — сказал он, отвечая на вопрос об отношениях Парижа и Москвы.

Ранее Песков пообещал сообщить, если контакт президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона состоится.

В конце июля Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. Также он высказал недовольство тем, что Москва распространяет «ложные нарративы» в странах континента.