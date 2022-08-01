В Кремле пообещали сообщить о контактах Путина и Макрона
Кремль сообщит о контактах президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном, если они будут. Об этом в понедельник, 1 августа, заявил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы сообщим, если и когда контакт состоится», — отметил пресс-секретарь Кремля.
Президенты России и Франции не общались уже два месяца. При этом с украинским лидером Владимиром Зеленским в последний раз Макрон разговаривал по телефону 1 августа. Их диалог продлился более трех часов. Это была первая их беседа после визита французского лидера в Киев, который состоялся 16 июня.
Ранее Макрон выразил обеспокоенность в связи с расширением дипломатических и военных связей России в Африке. Французский лидер остался недоволен тем, что Москва распространяет «ложные нарративы» в странах континента и помогает «нелегитимным военным хунтам».