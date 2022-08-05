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Среда обитания

В Австралии удалось восставить «восьмое чудо света»

Кораллы Большого Барьерного рифа в Австралии восстановились до уровня 36-летней давности

Фото: Brain Cassey / AP

Кораллам австралийского Большого Барьерного рифа, который часто называют «восьмым чудом света», удалось восстановиться до уровня 36-летней давности. Об этом говорится в исследовании Австралийского института морских наук (AIMS), результаты которого передает Reuters.

На данный момент восстановлен покров двух третей рифа. За последние пять лет средний показатель твердого кораллового покрова на севере рифа вырос с 13 до 36 процентов. В 2022 году покров в центральном районе увеличился до 33 процентов.

Ученые отмечают, что, несмотря на плачевное состояние, кораллы не потеряли способность к регенерации. При этом риф остается уязвимым из-за изменений климата, кораллы продолжают массово обесцвечиваться. На юге рифа, который обычно имеет более высокий показатель твердого кораллового покрова по сравнению с другими регионами, покрытие упало на 4 процента относительно 2021 года.

В январе в Австралии нашли способ спасти Большой Барьерный риф. Власти страны выделили миллиард долларов — деньги должны пойти на улучшение качества воды в районе обитания рифа.

Большой Барьерный риф — самая массивная в мире живая структура. Ее протяженность составляет 2,5 тысячи километров. Риф долгое время страдает из-за хищных морских звезд и глобального потепления, которое спровоцировало повышение температуры в Тихом океане. Выцветание кораллов ученые связывают с периодами аномальной жары.

Александра Качан
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