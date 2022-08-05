Блогерша Ида Галич призналась, что больше полугода не использует фильтры на фото

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич высказалась об отношении к фотошопу на кадрах в бикини. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так, 32-летняя знаменитость опубликовала в сторис ролик, на котором предстала в купальнике и без макияжа. При этом инфлюэнсерша призналась, что она больше полугода не использует фильтры для фото.

На следующем кадре звезда разместила пост, в котором призвала фанатов попробовать отказаться от фоторедакторов. «Сначала, скорее всего, вас будет бесить картинка в кадре, ведь нас очень быстро приучили к тому, что кожа должна быть идеальной, нос меньше, а губы больше, — заявила блогерша.

Кроме того, знаменитость отметила, что каждая женщина уникальна. «Блин, ну это же не мы. Мы с веснушками, с мелкими морщинками, не заблюренные», — заключила она.

Раннее в августе Галич рассказала, что в комментариях под снимками многие подписчики задают вопросы о том, почему она все еще не увеличила грудь, имея при этом достаточное количество средств. В ответ на данное замечание инфлюэнсерша заявила, что не собирается прибегать к помощи пластических хирургов. «Признаюсь честно, грудь мне моя нравится! Очень! И ничего менять, по крайней мере, пока не родится (вдруг) второй ребенок, не хочу», — объяснила звезда.