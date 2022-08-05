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Раскрыт мотив отравившей трех внуков и дочь-инвалида россиянки

KP.RU: 49-летняя россиянка отравила дочь и внуков из-за страха безденежья

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области обвиняемая в отравлении трех внуков и дочери-инвалида 49-летняя россиянка раскрыла мотив своего преступления. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает издание KP.RU.

По данным издания, женщина решилась на преступления из-за страха безденежья. Об этом она рассказала в ходе допроса сотрудниками Следственного комитета России (СКР). За сорок дней до преступления женщина потеряла содержавшего всю семью мужа. Отец детей работал на заводе, а их мать давно не помогала семье. Никогда не работавшая нигде женщина решила, что не сможет заботиться о семье.

На следственном эксперименте обвиняемая рассказала, что подсыпала отраву в приготовленный детям молочный суп. Изданием отмечает, что семья считалась благополучной. В доме был сделан ремонт, и все дети ходили в школу.

4 августа сообщалось, что в Саратовской области суд арестовал 49-летнюю россиянку, обвиняемую в отравлении трех внуков и дочери-инвалида.

11 декабря в селе Александровка обвиняемая подмешала отраву в еду трем внукам трех, пяти и семи лет, а также 23-летней дочери-инвалиду. В итоге все четверо скончались 13 декабря.

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Владимир Седов
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