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90-летний россиянин заблудился и четыре дня выживал в лесу

В Челябинской области заблудившийся 90-летний пенсионер спустя четыре дня вышел из леса

Фото: страница «Поисково-спасательная служба Челябинской области» во «ВКонтакте»

В Челябинской области заблудившийся в лесу 90-летний пенсионер самостоятельно вышел из леса, где в одиночку выживал четыре дня. Об этом сообщает региональная поисково-спасательная служба на своей странице во «Вконтакте».

1 августа россиянин 1932 года рождения ушел из деревни Киржакуль за ягодами и не вернулся. В доме пропавшего мужчины был организован оперативный штаб. Его поисками занимались спасатели, родственники и добровольцы. Утром 5 августа пенсионера привез домой житель деревни Шимаковки.

По информации поисковой службы, мужчина сильно ослаб. Для его осмотра и оказания первой помощи была вызвана скорая помощь.

Ранее в Нижегородской области спасатели нашли заблудившуюся в лесу 39-летнюю женщину. Россиянка шесть дней питалась ягодами и выжила.

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Константин Лысяков
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