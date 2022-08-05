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Мужчина попытался застрелить женщину и попал в себя

Metro: в Техасе мужчина выстрелил в женщину, попал в себя и погиб

Фото: Jay Rembert / Unsplash

Житель американского города Даллас, штат Техас, выстрелил в женщину и погиб от собственной пули. Об этом сообщает Metro.

Первоначально в полицию поступило сообщение о кровавых следах возле квартиры в многоквартирном здании. На месте происшествия нашли огромное количество крови, но ни в квартире, ни поблизости никого не оказалось. Позднее в автомобиле возле больницы обнаружили мужчину и женщину с пулевыми ранениями.

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Предварительное расследование показало, что 26-летний Байрон Редмон попытался застрелить женщину. Пуля попала ей в шею, прошла насквозь, отскочила и попала в ногу стрелку. Мужчина скончался в больнице в тот же день. Женщине, чья личность не разглашается, оказали медицинскую помощь и вскоре выписали из больницы.

Полиция продолжает расследование. Неизвестно, что стало причиной стрельбы и был ли Редмон знаком с этой женщиной ранее.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Техас при попытке застрелить броненосца получил пулю в лицо — она рикошетом отскочила от панциря животного. По словам шерифа, броненосца не обнаружили на месте происшествия.

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Алиса Дмитриева
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