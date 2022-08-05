Пушков похвалил Эрдогана

Сенатор Пушков заявил, что Эрдоган отстаивает интересы Турции, в отличие от лидеров Европы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует исходя из интересов своей державы, в отличие от лидеров европейских стран, которые в первую очередь отстаивают позицию США и Европейского союза. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Александр Пушков.

По словам сенатора, Эрдоган «не боится бросить вызов своим западным союзникам по НАТО», прибыв на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. «Глава МИД Германии возмутилась общей фотографией Путина и Эрдогана в Тегеране? Так теперь от негодования она вообще должна потерять дар речи», — предположил Пушков.

«При этом не стоит ждать от его действий в наш адрес больше, чем создание выгодных условий для Турции как новой региональной сверхдержавы», — заметил политик. Он похвалил Эрдогана за «жесткий прагматизм, готовность к риску вкупе с просчитывании своих шагов, отказ от упреждающих уступок в расчете на будущие встречные шаги партнеров, которые весьма иллюзорны».

Ранее Путин и Эрдоган начали переговоры в узком формате в Сочи. Встреча проходит на территории санатория «Русь». Ожидается, что главы двух государств обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, «сверят часы» по эффективности работы механизма вывоза зерна из украинских портов, а также затронут положение дел в Сирии и на Украине.