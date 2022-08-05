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Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили

Минприроды Республики Коми сообщило о ликвидации пожара в национальном парке «Югыд ва»

Фото: Минприроды Республики Коми / ВКонтакте

Лесной пожар в национальном парке «Югыд ва» в Республике Коми, который входит в состав объекта из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми», потушили. Об этом Минприроды российского региона сообщило в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Возгорание было ликвидировано в 20.30 по московскому времени на площади 50 гектаров, заявили в министерстве.

Объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО загорелся 29 июля. 2 августа площадь пожара составляла около 50 гектаров. Предположительно, возгорание произошло на берегу озера в районе реки Большой Паток из-за непотушенного костра.

Ранее сообщалось, что с 4 по 5 августа площадь пожаров в России увеличилась на 20 процентов. Таким образом, общая площадь охваченной огнем территории достигла 126,4 тысячи гектаров.

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Марина Совина
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