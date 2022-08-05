Описаны дальнейшие шаги Китая в отношении Тайваня
Военный эксперт, политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов предположил, что Китай устроит блокаду Тайваня. В конечном счете, это может повлиять на мировой рынок микрочипов, считает специалист. Дальнейшие шаги Пекина в отношении Тайяваня он описал в ходе беседы с «Лентой.ру».
Моральное право на обострение
Весь мир сейчас ждет ответных действий Китая после прибытия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметил Коновалов.
Да, Китай в ситуации с полетом госпожи Пелоси поступил осторожно, не стал доводить до крайностей. Тем не менее, после того что натворили американцы, Китай получил моральное право пойти на обострение.
Учения, проводимые Китаем рядом с островом, и ограничения воздушного пространства над Тайванем — уже часть реакции Пекина на действия США. «Очевидно, что дальше Китай начнет применять меры блокадного типа, — предположил Коновалов. — Пойдет ли он на полную блокаду — это уже вопрос полного обострения, но применить определенные меры для того, чтобы, скажем, понизить уровень жизни на Тайване Китай может».
Микрочипы
Китай и Тайвань являются конкурентами в области производства микропроцессоров, напомнил политолог. По его словам, Китай сейчас вполне может разыграть все карты таким образом, чтобы блокировать островное производство. «Китай производит 24 процента всех микрочипов, а Тайвань 18. Вот эта блокада может резко понизить экономические и производственные возможности Тайваня, что, на самом деле, повлияет и на США, которые зависят от этих микрочипов», — рассказал Коновалов.
2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Китая ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ на это Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.