Описаны дальнейшие шаги Китая в отношении Тайваня

Политолог Коновалов: Китай может заблокировать Тайвань на рынке микрочипов

Военный эксперт, политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов предположил, что Китай устроит блокаду Тайваня. В конечном счете, это может повлиять на мировой рынок микрочипов, считает специалист. Дальнейшие шаги Пекина в отношении Тайяваня он описал в ходе беседы с «Лентой.ру».

Моральное право на обострение

Весь мир сейчас ждет ответных действий Китая после прибытия спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметил Коновалов.

Да, Китай в ситуации с полетом госпожи Пелоси поступил осторожно, не стал доводить до крайностей. Тем не менее, после того что натворили американцы, Китай получил моральное право пойти на обострение. Иван Коновалов политолог

Учения, проводимые Китаем рядом с островом, и ограничения воздушного пространства над Тайванем — уже часть реакции Пекина на действия США. «Очевидно, что дальше Китай начнет применять меры блокадного типа, — предположил Коновалов. — Пойдет ли он на полную блокаду — это уже вопрос полного обострения, но применить определенные меры для того, чтобы, скажем, понизить уровень жизни на Тайване Китай может».

Микрочипы

Китай и Тайвань являются конкурентами в области производства микропроцессоров, напомнил политолог. По его словам, Китай сейчас вполне может разыграть все карты таким образом, чтобы блокировать островное производство. «Китай производит 24 процента всех микрочипов, а Тайвань 18. Вот эта блокада может резко понизить экономические и производственные возможности Тайваня, что, на самом деле, повлияет и на США, которые зависят от этих микрочипов», — рассказал Коновалов.

2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. По мнению Китая ее визит стал серьезной политической провокацией и усугубил отношения между двумя странами. В ответ на это Народно-освободительная армия Китая для большего контроля организовала учения в море и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань.