Фигуристка Константинова прервала карьеру из-за отстранения россиян

Фигуристка Станислава Константинова прервала карьеру из-за отстранения россиян

Фигуристка Станислава Константинова раскрыла причины приостановки спортивной карьеры. Ее слова приводит РИА Новости.

22-летняя Константинова призналась, что отстранение российских фигуристов от международных соревнований стало для нее переломным моментом. По словам спортсменки, в последний раз она проводила полноценную тренировку в начале марта.

Константинова не исключила, что возобновит выступления. Она отметила, что для этого ей нужно восстановить здоровье и найти мотивацию для продолжения карьеры. «Если почувствую в себе силы кататься на прежнем уровне и даже лучше, буду продолжать. Если нет, объявлю об уходе из спорта», — подчеркнула она.

В конце июля тренер спортсменки Виктория Буцаева заявила, что Константинова прервала карьеру. Наставница Константиновой добавила, что сама фигуристка переключилась на работу тренером.

Константинова завоевала бронзу на Универсиаде в 2019 году. Также она показывала четвертый результат в одиночном катании на чемпионате Европы.