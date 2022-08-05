Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Анна Калинская
Сегодня
19:00 (Мск)
Кайя Канепи
Вашингтон (ж)
Кристал Пэлас
Сегодня
22:00 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|1-й тур
Фулхэм
Завтра
14:30 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|1-й тур
Урал
Завтра
15:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|4-й тур
ЦСКА
Завтра
17:30 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|4-й тур
Краснодар
Завтра
20:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|4-й тур
Спорт

Ласицкене обвинила главу МОК в двуличии

Легкоатлетка Ласицкене раскритиковала президента МОК Томаса Баха и обвинила его в двуличии

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене выступила с критикой в адрес президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова приводит РИА Новости.

Ласицкене обвинила главу МОК в двуличии. «Он рассказывает, что российским и белорусским спортсменам выступать в соревнованиях опасно, но мы видим, что теннисисты ездят по миру и везде все спокойно. Британцев мы выносим за скобки. (...) Не надо спортсменам рассказывать, что их отстраняют ради их безопасности. Зачем юлить?» — поделилась она.

Ранее Бах заявил, что время возвращения российских спортсменов на мировую арену еще не пришло. Он подчеркнул, что МОК сохраняет ранее занятую позицию.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио, также она является трехкратной чемпионкой мира.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Главу Херсонской области госпитализировали и ввели в медикаментозную кому
Ласицкене написала письмо украинской легкоатлетке Магучих
В Британии оценили последствия отставки Папы Римского
Для омовения москвичей привезли воду из реки Ганг
Стилисты раскрыли способы носить летние вещи осенью
Правнучка Хрущева рассказала о сходстве жителей Москвы и Нью-Йорка
Европа согласовала план экономии газа
Раскрыты варианты нового названия Starbucks в России
На Украине бывшие руководители МВД пойдут под суд за поставку гранат из России
Появились подробности удара Израиля по сектору Газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.