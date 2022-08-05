Ласицкене написала письмо украинской легкоатлетке Магучих

Россиянка Мария Ласицкене рассказала, что отправила письмо украинской легкоатлетке Магучих

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отправила письмо украинке Ярославе Магучих. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Написала, что я восхищаюсь ее силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: "Скорее всего, ты меня не поймешь"», — поделилась Ласицкене. Она отметила, что ее сообщение было прочитано, но ответ не поступил.

19 июля Магучих одной фразой описала отношения с Ласицкене. «У меня больше нет кумира», — заявила легкоатлетка. Магучих также обратила внимание на то, что россиянка не поинтересовалась тем, как она живет после начала специальной военной операции на Украине.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира. Магучих — бронзовый призер Олимпиады-2020. На ее счету также два серебра чемпионата мира.