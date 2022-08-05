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Ласицкене написала письмо украинской легкоатлетке Магучих

Россиянка Мария Ласицкене рассказала, что отправила письмо украинской легкоатлетке Магучих
Мария Ласицкене

Мария Ласицкене. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отправила письмо украинке Ярославе Магучих. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Написала, что я восхищаюсь ее силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: "Скорее всего, ты меня не поймешь"», — поделилась Ласицкене. Она отметила, что ее сообщение было прочитано, но ответ не поступил.

19 июля Магучих одной фразой описала отношения с Ласицкене. «У меня больше нет кумира», — заявила легкоатлетка. Магучих также обратила внимание на то, что россиянка не поинтересовалась тем, как она живет после начала специальной военной операции на Украине.

Ласицкене завоевала олимпийское золото на Играх в Токио. Она является трехкратной чемпионкой мира. Магучих — бронзовый призер Олимпиады-2020. На ее счету также два серебра чемпионата мира.

Дарья Коршунова
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