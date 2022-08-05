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69-я параллель

Гулявшего по российскому парку дикого медвежонка сняли на видео

В Коми посетители городского парка заметили дикого медвежонка и сняли его на видео

Жители города Печоры в Коми сняли на видео прогулку дикого медвежонка по местному парку. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На публикуемом видео медведь спокойно выходит из кустов на обочине прогулочной дорожки и, заметив вблизи от себя людей, сбегает от них в более густой лес.

Как сообщили изданию в региональном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, после встречи с людьми животное оказалось в безопасности. «Это был медвежонок, его выпроводили в лес, и он благополучно ушел. Семья воссоединилась», — уточнили в ведомстве.

Ранее жители Якутии засняли на видео игры медвежат на тонкой березе, закончившиеся падением животных с большой высоты — дерево не выдержало веса трех животных и сломалось под их тяжестью.

Валерий Розенберг
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