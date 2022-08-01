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69-я параллель

Россияне сняли на видео закончившиеся падением игры трех медвежат на дереве

Жители Якутии сняли игры трех медвежат на тонкой березе, закончившиеся падением

Жители Якутии сняли на видео игры медвежат, закончившиеся падением животных с большой высоты. Кадры публикует издание Borusio в своем Telegram-канале.

На видео, снятом в Нюрбинском улусе, сразу три медвежонка залезли на тонкую березу и принялись раскачиваться на ней.

Дерево не выдержало веса трех животных и сломалось под их тяжестью. После падения медвежат видео обрывается.

Ранее в сети появились кадры, снятые в момент спасения медведицы Монеточки в поселке Диксоне от застрявшей в пасти банки сгущенки. В спасении хищницы участвовали специалисты из Москвы, в том числе главный ветврач Московского зоопарка.

Валерий Розенберг
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