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Спасение медведицы в Диксоне от застрявшей в пасти банки сгущенки сняли на видео

Опубликовано видео с моментом спасения медведицы в Диксоне от застрявшей в пасти банки

В сети появились кадры, снятые в момент спасения медведицы Монеточки в поселке Диксоне от застрявшей в пасти банки сгущенки. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал 112.

На записи видно усыпленную медведицу, изо рта которой с помощью пассатижей вытаскивают застрявшую банку. На всю операцию у ветеринаров ушло 10 минут.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что врачи нашли животное в трех километрах от аэропорта Диксона. Медведицу удалось усыпить одним выстрелом транквилизатора. Хищницу отправят в естественную среду после того, как с ней закончат работать ветеринары.

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Видео с медведицей, у которой в банке со сгущенкой застрял язык, появилось 20 июля. Животное самостоятельно вышло к людям за помощью в арктический поселок Диксон. Для спасения хищницы направили специалистов из Москвы, в том числе главного ветврача Московского зоопарка.

Автор первого видео Дмитрий Калашников рассказал, что медведица проходила с банкой четыре дня, в течение которых не могла питаться. По его словам, животное сильно исхудало. Для спасенной хищницы подготовили специальную клетку и 50 килограммов рыбы. Это поможет Монеточке восстановиться до того момента, пока она не сможет охотиться.

Константин Лысяков
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