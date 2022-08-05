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Тревел-блогерша назвала главные преимущества русских мужчин перед европейцами

Автор блога на «Яндекс.Дзен» назвала щедрость преимуществом русских перед европейцами

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская тревел-блогерша назвала три главных качества русских мужчин, которые выгодно отличают их от европейцев. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Первое, на что указала девушка, это щедрость. По мнению автора, никто не умеет «радовать женщин дорогими подарками» так, так это делают соотечественники. «В Европе так не принято, там мужчины в принципе более холодные, можно даже сказать расчетливые. Внимание в виде цветов — это большая редкость, на которую не каждый джентельмен готов раскошелиться», — рассказала она.

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Еще одно преимущество россиян перед европейцами — это умение быть спонтанными и непредсказуемыми. В качестве примера она привела внезапные решения устроить мини-отпуск или позвать гостей домой. Россиянка уточнила, что европейские мужчины напротив предпочитают придерживаться планов. «Поэтому женщины Европы лишены спонтанных подарков и незапланированных отпусков, и как следствие, ярких эмоций», — заявила она.

В-третьих, она удивилась, что практически никто из европейцев не имеет желания завести большую семью, три-четыре ребенка уже считается большой редкостью.

Ранее в июне туристка побывала в Индии и возмутилась нелюбовью местных мужчин к русским девушкам. По ее словам, индусы считают их «ветреными девицами», так как многие россиянки путешествуют в одиночку.

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Марк Успенский
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