В Кремле связали расширение сделки по экспорту с Украины с санкциями

Песков заявил, что позиции по включению металлов в сделку по экспорту с Украины нет

Россия пока не сформулировала позиции по возможности расширения сделки по экспорту продукции с Украины и включения в нее металлов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Он заявил, что вопрос должен решаться в тесной увязке с решением вопроса санкций в отношении российских металлургов. «В любом случае, здесь нужно понимать, что решение таких вопросов невозможно без прямой увязки с теми ограничениями, которые действуют в отношении наших производителей, в данном случае производителей металлов. Поэтому здесь много чего обсуждать», — пояснил Песков.

С предложением включить металлы в сделку ранее выступил замминистра экономики Украины Тарас Качка. В июле в Стамбуле были подписаны документы, которые должны решить проблему экспорта зерна из страны на мировые рынки.

1 августа из порта Одессы вышло первое судно с продовольствием — сухогруз «Разони». В рамках сделки Россия и Украина условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.