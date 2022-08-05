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На Украине бывшие руководители МВД пойдут под суд за поставку гранат из России

На Украине будут судить экс-руководителей МВД за поставку светошумовых гранат из России

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине бывшие руководители министерства внутренних дел (МВД), работавшие при президенте Викторе Януковиче, пойдут под суд за незаконную поставку светошумовых гранат из России. Об этом в Telegram сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщают в ведомстве, речь идет бывшем главе МВД, его заместителе и начальнике департамента материального обеспечения министерства. Они обвиняются в незаконной поставке светошумовых гранат, дымовых шашек и газовых гранат из России зимой 2013-2014 годов.

Поставляемые боеприпасы, отмечают в ГБР, предназначались для подразделения милиции «Беркут», которое было задействовано в подавлении митингов в центре Киева. При этом спецсредства не прошли сертификацию, а поэтому их использование было незаконным.

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Алевтина Запольская
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