На Украине бывшие руководители МВД пойдут под суд за поставку гранат из России

На Украине будут судить экс-руководителей МВД за поставку светошумовых гранат из России

На Украине бывшие руководители министерства внутренних дел (МВД), работавшие при президенте Викторе Януковиче, пойдут под суд за незаконную поставку светошумовых гранат из России. Об этом в Telegram сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).

Как сообщают в ведомстве, речь идет бывшем главе МВД, его заместителе и начальнике департамента материального обеспечения министерства. Они обвиняются в незаконной поставке светошумовых гранат, дымовых шашек и газовых гранат из России зимой 2013-2014 годов.

Поставляемые боеприпасы, отмечают в ГБР, предназначались для подразделения милиции «Беркут», которое было задействовано в подавлении митингов в центре Киева. При этом спецсредства не прошли сертификацию, а поэтому их использование было незаконным.