В посольстве России заявили о попытке США оправдать накачку Украины вооружениями

Посольство России назвало обвинения США попыткой оправдать накачку Украины вооружениями

Посольство России назвало обвинения США в якобы совершенных российскими Вооруженными Силами «военных преступлений» попыткой оправдать снабжение Киева смертоносными вооружениями. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

В российском представительстве отметили, что цель подобных заявления Вашингтона — исказить реальное положение дел и очернить усилия Москвы по денацификации Украины.

Кроме того, посольство России оценило доклад правозащитной организации Amnesty International о нарушениях международного права украинскими войсками. В сообщении дипмиссии подчеркивается, что Москва предупреждала мировое сообщество «о бесчеловечной сущности украинских властей» задолго до начала спецоперации.