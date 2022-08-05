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Назван срок исчерпания запасов нефти и газа в России

ГКЗ: Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет, газа — на 80 лет, а угля — на еще более долгий срок. Такие данные по исчерпанию ресурсов назвал глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров, передает ТАСС.

Шпуров добавил, что встает вопрос о том, какая доля разведанных запасов окажется рентабельной, и как быстро их можно ввести в разработку. «Рентабельными для добычи являются 65 процентов технологических запасов, они могут быть введены в эксплуатацию достаточно быстро», — сказал он.

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При этом остальная часть запасов требует применения новых технологий для добычи, особых налоговых режимов, предварительного обустройства месторождений, пояснил глава ГКЗ. Рентабельных запасов сырья стране хватит на гораздо меньший, чем 40 лет, срок, добавил он. По углю и газу доля рентабельных запасов пока не понятна, так как их инвентаризация еще не проводилась.

В 2021 году «Росгеология» прогнозировала, что запасов нефти в России хватит на 30 лет, а запасов газа — на 70 лет при текущих темпах добычи. Вице-премьер России Александр Новак, в свою очередь, заявлял, что запасов газа хватит на 50 лет.

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Платон Щукин
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