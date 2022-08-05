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В Грузии призвали немедленно реагировать на притеснение россиян

Глава «Грузинской мечты» призвал немедленно реагировать на притеснение россиян в Грузии

Фото: Wikimedia Commons

Власти Грузии должны немедленно реагировать на любые возможные факты притеснения россиян в республике. К этому их во время брифинга призвал председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает «Интерфакс».

По словам главы политсилы, грузинские радикальные оппозиционные партии, их телеканалы и ряд неправительственных организаций в последнее время активно ведут «шовинистическую и ксенофобскую» кампанию против находящихся в Грузии российских граждан. При этом Кобахидзе подчеркнул, что ее авторы «не имеют ничего общего с грузинскими и европейскими ценностями», а единственной их целью является открытие «второго фронта» против РФ.

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Алевтина Запольская
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