США предоставят новый пакет помощи Украине

Reuters: администрация президента США Байдена подпишет пакет помощи Украине на $1 млрд

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни, как ожидается, подпишет пакет помощи Украине в области безопасности на один миллиард долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, предоставляемый пакет помощи будет включать боеприпасы и бронированный медицинский транспорт.

1 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине дополнительной военной помощи на полмиллиарда долларов. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, новый пакет помощи включает в себя снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы для 155-миллиметровых артиллерийских установок. До этого Совет Европейского союза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро.