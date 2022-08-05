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Папа Римский встретился с митрополитом Московского патриархата

Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с главой ОВЦС РПЦ митрополитом Антонием

Фото: Vatican Media / Keystone Press Agency

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний совершил визит в Ватикан, где его принял Папа Римский Франциск. Об этом сообщают на сайте ОВЦС Московского патриархата.

На встрече священнослужители беседовали по-итальянски и обсудили «многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов».

В марте Папа Франциск выражал готовность приехать в Москву, однако визит не состоялся. В апреле Папа Римский Франциск рассказал, что ему также пришлось отменить встречу с патриархом Русской православной церкви (РПЦ) Кириллом, которая должна была пройти в июне в Иерусалиме.

3 мая Папа Римский Франциск заявил, что готов отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что не планирует посещать Киев до визита в Москву. «Сначала я должен встретиться с Путиным», — отметил понтифик.

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Юлия Мискевич
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