Встреча с разъяренным бизоном обернулась для 19-летней туристки параличом

В США бизон весом две тонны напал на 19-летнюю туристку

В США 19-летняя британская туристка оказались парализована после нападения бизона. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщает издание, все произошло на второй день путешествия девушки по штату Южная Дакота. Разъяренное животное весом две тонны набросилось на туристку и подкинуло на высоту 4,5 метра.

По словам британки, она чудом выжила после встречи с бизоном, так как получила серьезные раны — животное разодрало ей артерию в левом бедре, из-за чего туристка потеряла много крови.

В результате у девушки парализована половина ноги, она не может передвигаться самостоятельно без костылей. Сейчас семья пострадавшей собирает 140 тысяч фунтов стерлингов (больше 10 миллионов рублей) на специализированное лечение.

Ранее в мае британский турист прыгнул в бассейн во время отдыха на Майорке и получил серьезную травму головы. Пострадавший был доставлен в больницу, ему грозит паралич всего тела.