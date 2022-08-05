Российские разработчики начали переориентироваться на африканские страны

«Коммерсантъ»: российские разработчики ПО начали переориентироваться на африканские страны

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) из-за санкций начали переориентироваться на поставки в африканские, азиатские и страны Ближнего Востока. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию «Руссофт».

Если в 2021 году 5,3 процента отечественных разработчиков хотели выйти на рынок Южной и Восточной Азии, то в 2022 году их число составило 9,6 процента. Например, российские компании интересуются рынками Индии и Узбекистана. В то же время снижается интерес у российских разработчиков ПО к европейскому и американскому рынкам.

Только три процента опрошенных компаний планируют выход на европейский рынок в этом году. «Десять лет тому назад восточные заказчики были куда более специфичны, чем сегодня, вплоть до того, что требовали в интерфейсе золота и восточных орнаментов», — отметил гендиректор ГК DZ Systems Дмитрий Завалишин. Теперь такого нет, отметил он.

Директор центра цифровых технологий АО «Моделирование и цифровые двойники» Андрей Крылов признает, что отечественное ПО не сможет конкурировать с западным. Страны Ближнего Востока, которые сами находятся под санкциями, изыскивают способы обойти ограничения и использовать западный софт.

Ранее сообщалось, что российский бизнес начал реже использовать передовые технологии. Таким образом за три года (с 2018-го по 2021-й) число компаний сократилось на 22 процента.