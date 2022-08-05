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Новый iPhone подешевел в России перед презентацией iPhone 14

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 Pro подешевел в России на 25 процентов

Фото: Mike Segar / Reuters

Стоимость премиального смартфона Apple снизилась на 25 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа ссылаются на собственный каталог, согласно которому iPhone 13 Pro подешевел в России до 75 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен в 100 тысяч рублей. Флагманский телефон был анонсирован осенью 2021 года. «Сейчас российские интернет-магазины продают устройство по более доступной цене», — прокомментировали инфоповод авторы. Судя по всему, гаджет мог подешеветь в преддверии презентации телефонов серии iPhone 14.

Топовый iPhone 13 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, поддержку частоты до 120 герц, процессор A15 Bionic, 6 гигабайт оперативной памяти. На задней стороне девайса расположена тройная камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый с лидаром. Камера поддерживает ночную съемку и имеет портретный режим. Аппарат имеет аккумулятор емкостью 3095 миллиампер-часов.

Также авторы медиа заметили, что на российском рынке подешевел iPhone 13. Базовый смартфон с накопителем на 128 гигабайт можно приобрести за 56 тысяч рублей.

В июне журналисты Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что стоимость iPhone 12 Pro с накопителем на 128 гигабайт снизилась до 80 тысяч рублей. На старте продаж аппарат был оценен минимум в 100 тысяч рублей.

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Андрей Ставицкий
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