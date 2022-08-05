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На Украине сообщили об убийстве священника УПЦ после задержания спецслужбами

ТАСС: священник УПЦ Тарасов был убит после задержания сотрудниками СБУ

Фото: Felipe Dana / AP

На Украине после задержания сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) был убит священник Украинской православной церкви (УПЦ) Сергий Тарасов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу Ассоциации православных экспертов, руководитель отдела по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилла Фролова.

«Дочь отца Сергия Тарасова только сейчас рассказала о судьбе отца, о том, что его убила СБУ, хотя информация у нее была еще в конце мая. Очевидно, что она тоже боится, что с семьей отца может быть сделано то же самое», — рассказал Фролов.

Отмечается, что священник был известен своими пророссийскими взглядами, а также выступал против раскольнических тенденций в УПЦ.

По словам дочери Тарасова, спецслужбы забрали его еще в марте после обыска квартиры. Предлогом для этого стали обвинения в государственной измене. Как утверждает Фролов, через несколько месяцев тело священника было найдено в одном из киевских моргов.

В июне стало известно о гибели во время обстрела со стороны украинской армии трех священников Святогорской лавры в Донецкой народной республике (ДНР).

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Алевтина Запольская
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