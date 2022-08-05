Флеболог перечислил явные и нетипичные симптомы тромбоза

Флеболог Авакян назвал пульсирующую боль и онемение конечностей явными симптомами тромбоза

Симптомы тромбоза зависят от того, в каком месте сформировался тромб, однако есть ряд как характерных, так и нетипичных признаков развития опасного для жизни заболевания, которые не стоит игнорировать, заявил Армен Авакян, хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил самые явные тревожные сигналы, включая пульсирующую боль и онемение конечностей.

Тромбы — это сгустки крови, которые образуются в артериях и венах и могут частично или полностью затруднять движение крови, объяснил врач. Признаки этой патологии зависят от того, где именно образовался тромб.

Первый и самый очевидный симптом артериального тромбоза — проблемы в работе органа, кровообращение которого нарушено. В случае возникновения тромба в сосудах, идущих к мозгу, появляются головная боль и головокружение, расстройство речи. При тромбе в сердце случается инфаркт. Его можно распознать по сильным болезненным ощущениям в области грудной клетки. Для артериального тромбоза характера резкая пульсирующая боль в месте закупорки сосуда, которая распространяется и на другие близлежащие участки. Из-за нарушения кровоснабжения органа или ткани развивается патологическое состояние — ишемия Армен Авакян хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА

При поражении артерий конечности человек чувствует боль, похолодание и последующее онемение конечности, кожа становится бледной, продолжил Авакян. Симптомом тромбоза вен нижних конечностей он назвал боль в ногах. В зависимости от места образования сгустка появляются отеки в области голени, бедра или лодыжки, иногда отекает вся нога целиком.

«Если пострадали поверхностные вены, можно заметить их набухание в месте формирования тромба, покраснение и уплотнение кожи на этом участке. В случае поражения глубоких вен нога приобретает синюшный цвет. Если на посиневшую область слегка надавить пальцем и отпустить — останется белое пятно», — добавил флеболог.

К неочевидным признакам тромбоза медик отнес ухудшение общего состояния. По его словам, человек обычно ощущает слабость, озноб, недомогание, у него повышается температура. Однако такие признаки свойственны многим патологиям, поэтому мало кто сразу связывает их с тромбозом, отметил Авакян.

В заключение флеболог напомнил, что вероятность тромбообразования повышают такие факторы, как малоподвижный образ жизни, постоянная работа на ногах, беременность, возраст (риск заболевания увеличивается после 60 лет, но под его ударом могут оказаться и молодые), воздействие некоторых лекарств, прием противозачаточных таблеток, избыточный вес, неправильное питание, курение и употребление алкоголя, семейный анамнез и генетическая предрасположенность.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев предупредил о риске внезапной смерти из-за оторвавшегося тромба. По его словам, особую осторожность надо соблюдать людям, у которых в семье зафиксированы случаи внезапной смерти, а также тем, у кого диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, в частности гипертония.