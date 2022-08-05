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В Бердянске сообщили о разминировании порта

Мэр Бердянска Сауленко сообщил, что порт города разминирован и частично работает

Фото: РИА Новости

В Бердянске завершили разминирование порта, он начал частично работать. Об этом сообщил мэр города Александр Сауленко, передает ТАСС.

«[Порт] возобновил работу, но не в полном объеме. Продолжаются работы по восстановлению умышленно поврежденной бывшими сотрудниками и ВСУ [Вооруженными силами Украины] инфраструктуры», — сказал глава населенного пункта.

Он также добавил, что порт готов принимать грузы на экспорт и импорт. Кроме того, мэр заявил о наличии акта о разминировании акватории и территории от инженерной службы Черноморского флота.

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Анастасия Заикина
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