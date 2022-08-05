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В Запорожской области призвали Украину оставить иллюзии по захвату региона

В администрации Запорожской области призвали Киев оставить иллюзии по захвату региона

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал Украину оставить иллюзии о захвате региона. Его слова передает РИА Новости.

«Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий», — заявил Рогов. По его словам, в регионе обязательно состоится референдум по самоопределению. «В Киеве все прекрасно понимают, что если они предпримут наступление, то оно захлебнется, и от нацистов будет освобождено еще больше постукраинского пространства, временно подконтрольного [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — заключил он.

4 августа Служба безопасности Украины объявила подозрения в госизмене чиновникам, которые якобы способствовали вывозу зерна с территории Украины. В госизмене подозреваются глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, глава администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко и директор Бердянского морского порта Владимир Стельмаченко.

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Марина Совина
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