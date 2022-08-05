Роднянский перестал быть владельцем российской компании «Нон-стоп продакшн»

Александр Роднянский подтвердил, что перестал быть владельцем компании «Нон-стоп продакшн»

Продюсер Александр Роднянский подтвердил информацию о том, что перестал быть владельцем российской киностудии «Нон-стоп продакшн». Об этом сообщает РБК.

Роднянский вышел из состава учредителей 2 августа. Притом 99,8 процента компании, которые ранее принадлежали ему, перешли новому гендиректору студии Александру Чуканову. «Нон-стоп продакшн» выпустил такие фильмы, как «Левиафан» и «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, «Теснота» и «Дылда» Кантемира Балагова, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

«Как и говорил раньше, мой профессиональный фокус полностью сместился в сторону производства международных многоязычных фильмов и сериалов для глобальной дистрибуции. Я двигался в эту сторону очень давно», — заявил Роднянский. Продюсер подчеркнул, что спецоперация на Украине «лишь ускорила это движение» и сделала для него невозможной дальнейшую работу в России.

В середине июня Роднянский объявил об отказе от работы в России.

Александр Роднянский — режиссер, продюсер и медиаменеджер. Он входит в топ-500 наиболее влиятельных людей мировой киноиндустрии по версии Variety. Роднянский также является президентом «Кинотавра» и членом Американской академии кинематографических искусств и наук.