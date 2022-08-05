Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психиатр рассказала о симптомах расстройств пищевого поведения

Психиатр Кадрова: чрезмерная увлеченность спортом может быть признаком РПП

Фото: Roman Shilin / Unsplash

Чрезмерная увлеченность спортом может быть признаком расстройств пищевого поведения (РПП), уверена врач-психиатр, психотерапевт Александра Кадрова. О других симптомах, указывающих на проблемы с восприятием еды и своего тела, она рассказала в интервью для «Вечерней Москвы».

По ее словам, первый симптом — это постоянное ощущение никчемности и собственной непривлекательности. Если человек постоянно рассматривает себя в зеркало и сравнивает с воображаемым идеалом, то это повод задуматься о походе к психологу.

Еще более тревожными признаками Кадрова сочла появление постоянных мыслей о еде, подсчет калорий в каждом блюде, разделение всех продуктов на «хорошие» и «плохие», а также попытки похудеть на разнообразных новомодных диетах. По мнению врача, больные РПП часто отказываются от встреч с друзьями или родственниками, так как в ходе них «придется есть».

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря 2020
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября 2021

Другой характерный симптом, о котором упомянула врач, — навязчивые ритуалы, связанные с приемами пищи. Например, это может быть пережевывание еды определенное количество раз или деление блюда на части. Одержимость спортом, привычка отрабатывать съеденное в спортзале и наказывать себя за пропуск тренировок даже по объективным причинам, уверена Кадрова, могут указывать на РПП. Среди прочих тревожных сигналов врач выделила злоупотребление слабительными и мочегонными препаратами или вызывание рвоты после еды.

При наличии хотя бы нескольких из перечисленных признаков Кадрова порекомендовала обратиться к врачу. В случае если симптомы РПП были замечены у близких, она посоветовала осторожно предложить свою помощь и направить к психологу.

Ранее было раскрыто влияние социальных сетей на худеющих людей. Утверждение, что соцсети могут вдохновить на похудение, соблюдение диеты или занятия фитнесом, является опасным мифом, заявила эксперт по РПП Нина Тейлор.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями
СК заинтересовался призывавшей «убивать русских» украинской телеведущей
Врач назвала способы справиться с укачиванием во время поездок
Жители Нью-Йорка пожаловались на нашествие крыс в автомобилях
Названы российские города с самыми перспективными невестами
Сохранять легкие вне тела научились до восьми часов
Лидер террористов пригрозил ударом по Тель-Авиву
Путин и Эрдоган обсудили доверительные отношения России и Турции
В реке недалеко от Парижа заметили истощенного кита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.