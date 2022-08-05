Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Моряк 16 часов ждал спасения в перевернутой яхте в ледяных водах Атлантики

Independent: мужчина провел 16 часов в перевернутой яхте

Кадр: TVNZ

Береговая охрана Испании спасла французского моряка, который 16 часов провел в перевернутой яхте в ледяных водах Атлантик. Об этом пишет Independent.

62-летний мужчина, чье имя не сообщается, успел подать сигнал бедствия со своего 12-метрового судна, на котором ранее вышел из Лиссабона, Португалия. Сигнал бедствия был подан в 22,5 километра от островов Сисаргас в испанском регионе северо-западная Галисия.

На поиски направили три вертолета и спасательный корабль с пятью водолазами. На закате один из вертолетов обнаружил перевернутую яхту. Моряк, оставшийся внутри нее, стучал по корпусу, чтобы показать, что еще жив. Водолаз со спасательного корабля сумел пробраться к нему и рассказал спасателям, что мужчина одет в неопреновый спасательный костюм. Он стоял в воде по колено, дышал остатками воздуха, сохранившимися внутри яхты, и ждал спасения.

Материалы по теме:
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021
Звезда быстрого реагирования Пять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
Звезда быстрого реагированияПять историй о том, как знаменитости спасали жизнь простым людям
13 декабря 2015

Поскольку ночью море было слишком неспокойным, спасение пришлось отложить до утра. Спасатели присоединили к яхте специальные поплавки, чтобы удержать ее на плаву.

Утром два водолаза заплыли под лодку и помогли моряку выбраться на поверхность. Затем его на вертолете доставили в больницу. Вскоре после этого мужчину выписали, не обнаружив проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что житель государства Тонга провел в воде 26 часов после того, как цунами унесло его в открытое море, и выжил. Проезжавший мимо водитель подобрал выбравшегося на берег мужчину и помог ему связаться с семьей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
Патриотические настроения захватили китайские социальные сети
Акинфеев рассказал о решении пойти на понижение зарплаты
Сомнолог поделилась способами избавиться от тревожных мыслей перед сном
Россияне массово устремились на любимый курорт богачей на Новый год
В США обнаружили утечку опасного газа
Путин не обсудил с Эрдоганом закупку Bayraktar у Турции
Моряк 16 часов ждал спасения в перевернутой яхте в ледяных водах Атлантики
Снаряд ВСУ попал в автобус в Донецке
Путин и Эрдоган подтвердили волю к развитию отношений между странами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.