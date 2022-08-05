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Умер актер Джон Стайнер

Актер Джон Стайнер погиб в ДТП
Джон Стайнер

Джон Стайнер. Кадр: фильм «Волна желания»

Британский актер Джон Стайнер умер на 82-м году жизни в результате ДТП. Об этом сообщает Deadline.

Автомобильная катастрофа с участием двух машин произошла в городе Ла Куинта, штат Калифорния. После ДТП Стайнер был доставлен в больницу, где и скончался.

Стайнер родился в 1941-м году в Честере, Англия. Получил образование в Королевской академии драматического искусства. В 1960-х работал на Бродвее в 1960-х. Актер известен по фильмам «Калигула», «Белый клык», «Вызов белому клыку», «Шок», «Дракула в провинции», «Дрожь» и другим проектам. Из кино артист ушел в начале 1990-х.

Ранее стало известно о смерти артиста озвучки Вина Скалли.

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Дениза Мацаева
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