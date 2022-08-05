В Херсоне сообщения о коме Сальдо назвали информационной войной

Кирилл Стремоусов назвал сообщения о коме Владимира Сальдо информационной войной

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал распространение сообщений о коме главы региона Владимира Сальдо информационной войной Украины против России и ударом по жителям Херсона. Свое мнение он высказал в Telegram.

Стремоусов заявил, что «болезнь Сальдо — результат тяжелейшего физического и психического перенапряжения». «Владимир Сальдо спал в сутки по несколько часов, трудился без выходных», — добавил его заместитель.

Он также посчитал слухи о коме Сальдо «прямым участием в войне на стороне врага», раскритиковав Telegram-канал Baza, ранее сообщивший о крайне тяжелом состоянии чиновника и введении его в медикаментозную кому. Он назвал канал «ресурсом предателей».

Ранее сообщалось, что Владимир Сальдо госпитализирован в клинику имени Семашко в Симферополе. По данным неофициальных источников, Сальдо доставили из Херсона в столицу Крыма санавиацией. В клинике он попал в отделение нейрохирургии, где лечат людей, перенесших инсульт.