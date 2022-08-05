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Туристка трагически погибла на катере в Турции из-за неосмотрительности капитана

В Мармарисе погибла 45-летняя туристка после столкновения катера с водным такси

Фото: Government of Turkey

На курорте Мармарис в Турции туристический катер с пассажирами на борту врезался в водное такси. Об этом пишет Daily Mail.

Происшествие случилось в четверг, 4 августа, в 13:30 по местному времени. По данным издания, в результате столкновения трагически погибла 45-летняя британская туристка, а ее муж находится в критическом состоянии. Еще четыре пассажира получили ранения.

Как утверждают местные власти, крушение произошло из-за неосмотрительности капитана, который отвлекся от руления, чтобы поправить прическу.

Позже стало известно, что у капитана катера не было лицензии на управление судном. Также он не был зарегистрирован в береговой охране.

Ранее в июле круизный лайнер с пассажирами на борту затонул в провинции Северное Малуку в Индонезии. Судно перевозило 77 человек — 64 пассажира удалось спасти, 13 числятся пропавшими без вести. По словам местных властей, это произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

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Мария Гейн
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