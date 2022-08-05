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Белый дом вызвал посла Китая из-за Тайваня

WP: Белый дом вызвал посла Китая в Вашингтоне Цинь Гана из-за эскалации вокруг Тайваня

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Белый дом вызвал посла Китая в Вашингтоне Цинь Гана, чтобы выразить протест действиям Пекина в связи с эскалацией ситуации вокруг Тайваня. Об заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает газета Washington Post (WP).

«Мы вызвали посла [Китайской Народной Республики] Цинь Гана в Белый дом, чтобы сообщить ему о провокационных действиях КНР. Мы осуждаем военные действия КНР, которые являются безответственными и противоречат нашей цели поддержания мира и стабильности в регионе», — рассказал газете Кирби.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США выражают обеспокоенность в связи с военными учениями Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вокруг Тайваня, которые могут привести к серьезной эскалации ситуации и дестабилизируют азиатский регион. Он назвал ответ Пекина слишком «радикальным» и выразил надежду на нормализацию ситуации.

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Дмитрий Сотак
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