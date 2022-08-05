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Момент ДТП с микроавтобусом на Киевском шоссе попал на видео

Столкновение микроавтобуса с легковым автомобилем на Киевском шоссе попало на видео

Момент ДТП с микроавтобусом на 35-м километре Киевского шоссе попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На кадрах видно, как микроавтобус, двигаясь по правой стороне дороги, въезжает в стоящий легковой автомобиль. От удара его отбросило в сторону, а микроавтобус проехал еще несколько метров, свернув с дороги.

Об аварии стало известно 5 августа. Уточняется, что ДТП произошло в районе съезда на Проектируемый проезд №7034. В результате пострадали семь человек. Подробности и причины произошедшего выясняются.

Ранее под Севастополем столкнулись десятки грузовых и легковых автомобилей. В ДТП есть пострадавшие. Точное число попавших в массовую аварию автомобилей не называется.

Никита Абрамов
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