Микроавтобус врезался в дорожный автомобиль на Киевском шоссе
Семь человек пострадали после ДТП с микроавтобусом на 35-м километре Киевского шоссе
Микроавтобус врезался в дорожный автомобиль на 35-м километре Киевского шоссе, пострадали семь человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По данным издания, машину от удара отбросило в сторону. К месту происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб и медики.
Другие подробности случившегося сейчас выясняются.
Ранее на 38-м километре МКАД произошло массовое ДТП, пострадали не менее трех человек.