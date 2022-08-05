Микроавтобус врезался в дорожный автомобиль на Киевском шоссе

Семь человек пострадали после ДТП с микроавтобусом на 35-м километре Киевского шоссе

Микроавтобус врезался в дорожный автомобиль на 35-м километре Киевского шоссе, пострадали семь человек. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным издания, машину от удара отбросило в сторону. К месту происшествия уже выехали сотрудники экстренных служб и медики.

Другие подробности случившегося сейчас выясняются.

Ранее на 38-м километре МКАД произошло массовое ДТП, пострадали не менее трех человек.