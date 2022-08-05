Москвичам предрекли тропические ночи

Вильфанд заявил, что Москву ждут тропические ночи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и области о сильной жаре 5 и 6 августа. По его словам, температура в этот период будет превышать норму на пять градусов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что жителей региона ждут тропические ночи.

5 и 6 июля в Москве и области температура будет находиться в диапазоне 30-33 градусов тепла, рассказал Вильфанд. «Это очень высокая температура. Примерно на 5 градусов выше нормы. А ведь еще нормы-то ведь новые, повышенные по сравнению с базовым периодом 61-90-х годов. Поэтому это действительно очень жаркая погода», — считает синоптик.

Причины жары

Первая причина такой необычайно жаркой погоды в столичном регионе — антициклон. Он принес с собой безоблачную погоду, добавил Вильфанд, что дает возможность солнечным лучам беспрепятственно достигать поверхности земли.

«Солнечная энергия не рассеивается и не воспринимается облаками, — отметил метеоролог. — Второй фактор связан с тем, что любое барическое образование не однородно. Москва сейчас находится в теплой части антициклона, а это значит, что поступают жаркие воздушные массы с юго-востока. Они там просто климатически жаркие, поскольку формируются в более жарком климате».

Эти два фактора, суммируясь, дают такую синергию и подарят Москве температуры в диапазоне 31-33 градусов Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Опасная жара

Вильфанд предупредил, что нахождение под прямыми солнечными лучами при такой температуре опасно для здоровья.

Самое главное, что нужно понимать, что при такой погоде нельзя выходить на улицу в период с 12 до 15 часов. Нельзя находиться под воздействием прямых солнечных лучей Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

Большинство людей считают, что воздух нагревается от солнца, что является заблуждением, высказался он. «Воздух нагревает подстилающую поверхность, и это тепло затем передается в силу целого ряда процессов в приземный слой воздуха. Подстилающая поверхность — это асфальт, почва и так далее. Солнечную энергию воспринимают твердые тела. Газообразные структуры, в частности воздух, не воспринимают. Используются формулировки: "температура на солнце такая-то", "в тени такая-то". Ничего подобного. Температура на солнце и в тени одна и та же, но человек, который находится под воздействием прямых солнечных лучей — вот он воспринимает. Тело человека нагревается и перегревается», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра России.

Повышение температуры выше 30-градусной отметки опасно, особенно в мегаполисе, потому что идет дополнительное тепло от стен домов Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра России

«В пригороде, где нет высотных домов, прогревается только подстилающая поверхность, а в городах еще и стены нагреваются, и они отдают тепло дополнительное. И притом не только днем, но и ночью. Поэтому и ночи тропические. Сегодня минимальная температура ночью 18 градусов, а в центре города 21-22 — это тропики настоящие», — подчеркнул метеоролог.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о появлении «температурного форсажа» в августе. По словам синоптика, сейчас заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти.