Москвичам предрекли тропические ночи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и области о сильной жаре 5 и 6 августа. По его словам, температура в этот период будет превышать норму на пять градусов. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что жителей региона ждут тропические ночи.
5 и 6 июля в Москве и области температура будет находиться в диапазоне 30-33 градусов тепла, рассказал Вильфанд. «Это очень высокая температура. Примерно на 5 градусов выше нормы. А ведь еще нормы-то ведь новые, повышенные по сравнению с базовым периодом 61-90-х годов. Поэтому это действительно очень жаркая погода», — считает синоптик.
Причины жары
Первая причина такой необычайно жаркой погоды в столичном регионе — антициклон. Он принес с собой безоблачную погоду, добавил Вильфанд, что дает возможность солнечным лучам беспрепятственно достигать поверхности земли.
«Солнечная энергия не рассеивается и не воспринимается облаками, — отметил метеоролог. — Второй фактор связан с тем, что любое барическое образование не однородно. Москва сейчас находится в теплой части антициклона, а это значит, что поступают жаркие воздушные массы с юго-востока. Они там просто климатически жаркие, поскольку формируются в более жарком климате».
Эти два фактора, суммируясь, дают такую синергию и подарят Москве температуры в диапазоне 31-33 градусов
Опасная жара
Вильфанд предупредил, что нахождение под прямыми солнечными лучами при такой температуре опасно для здоровья.
Самое главное, что нужно понимать, что при такой погоде нельзя выходить на улицу в период с 12 до 15 часов. Нельзя находиться под воздействием прямых солнечных лучей
Большинство людей считают, что воздух нагревается от солнца, что является заблуждением, высказался он. «Воздух нагревает подстилающую поверхность, и это тепло затем передается в силу целого ряда процессов в приземный слой воздуха. Подстилающая поверхность — это асфальт, почва и так далее. Солнечную энергию воспринимают твердые тела. Газообразные структуры, в частности воздух, не воспринимают. Используются формулировки: "температура на солнце такая-то", "в тени такая-то". Ничего подобного. Температура на солнце и в тени одна и та же, но человек, который находится под воздействием прямых солнечных лучей — вот он воспринимает. Тело человека нагревается и перегревается», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра России.
Повышение температуры выше 30-градусной отметки опасно, особенно в мегаполисе, потому что идет дополнительное тепло от стен домов
«В пригороде, где нет высотных домов, прогревается только подстилающая поверхность, а в городах еще и стены нагреваются, и они отдают тепло дополнительное. И притом не только днем, но и ночью. Поэтому и ночи тропические. Сегодня минимальная температура ночью 18 градусов, а в центре города 21-22 — это тропики настоящие», — подчеркнул метеоролог.
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о появлении «температурного форсажа» в августе. По словам синоптика, сейчас заключительный летний месяц, так называемый климатический экватор уже пересечен, однако первые дни августа выдались очень теплыми и температура продолжит расти.