В Кремле отреагировали на экстрадицию из Греции в США россиянина Винника

Песков заявил, что Кремль следит за судьбой экстрадированного из Греции в США Винника

Кремль следит за ситуацией, связанной с экстрадицией из Греции в США арестованного россиянина Александра Винника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в Кремле следят за судьбой Винника также, как и за судьбами всех российских граждан.

Таким образом в Кремле отреагировали на информацию о том, что Винника доставили в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы за незаконные операции в сфере криптовалют.

Винника арестовали 25 июля 2017 года по запросу США, когда он проводил отпуск в Греции. Спустя три года россиянина экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в деле о вымогательстве и краже личных данных. Парижский суд приговорил россиянина к 5 годам тюрьмы. 4 августа было принято решение о передаче его дела в греческую юрисдикцию.

В ходе судебных разбирательств прокуратура Франции охарактеризовала Винника как «очень умного и способного пирата» и «дирижера оркестра», который координировал преступную деятельность.