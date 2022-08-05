В Кремле отреагировали на экстрадицию из Греции в США россиянина Винника
Кремль следит за ситуацией, связанной с экстрадицией из Греции в США арестованного россиянина Александра Винника. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что в Кремле следят за судьбой Винника также, как и за судьбами всех российских граждан.
Таким образом в Кремле отреагировали на информацию о том, что Винника доставили в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы за незаконные операции в сфере криптовалют.
Винника арестовали 25 июля 2017 года по запросу США, когда он проводил отпуск в Греции. Спустя три года россиянина экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в деле о вымогательстве и краже личных данных. Парижский суд приговорил россиянина к 5 годам тюрьмы. 4 августа было принято решение о передаче его дела в греческую юрисдикцию.
В ходе судебных разбирательств прокуратура Франции охарактеризовала Винника как «очень умного и способного пирата» и «дирижера оркестра», который координировал преступную деятельность.