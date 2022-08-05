У гигантских вирусов обнаружили способность собирать клеточные ядра

В Калифорнийском университете обнаружили в бактериях гигантские вирусные ядра

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что гигантские вирусы, заражающие бактерии, или бактериофаги способны создавать подобие клеточного ядра, чтобы защититься от защитной системы микроорганизма. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Исследователи охарактеризовали структуру крупного «ядра», создаваемого вирусами, используя криоэлектронную микроскопию и томографию с максимально возможным разрешением для визуализации клеток. Этот компартмент действительно действует подобно ядру клетки, защищая генетический материал вируса. При этом он пропускает внутрь определенные молекулы, важные для дальнейшего размножения вируса.

Ядроподобная оболочка фага собирается из одного белка, который авторы назвали хималлином (chimallin) в честь щита, который носили древние ацтекские воины. Двадцать четыре отдельных белка хималина собираются в виде куба внутри клеток инфицированных бактерий. Тысячи таких структур собираются в «плитки», которые в конечном итоге составляют квадратные листы оболочки ядра фага.

Механизм генерации ядра, являющейся упрощенной версией клеточного ядра, делает гигантские фаги удобными для разработки новых методов борьбы с бактериальными инфекциями, поскольку они легко формируют защиту против многих типов бактериального противовирусного иммунитета.