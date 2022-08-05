Волгоград и Челябинск обогнали Москву по росту цен на «вторичку»

«ЦИАН.Аналитика»: вторичное жилье больше всего подорожало в Волгограде и Самаре

Среди российских городов-миллионников вторичное жилье с начала 2022 года больше всего подорожало в Волгограде. Москва заняла 15-ю позицию. Об этом говорится в исследовании «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

Вторую строчку списка заняла Самара, где квадратный метр «вторички» в среднем подорожал на 10 процентов. По темпам роста стоимости жилья Москву также обогнал Челябинск — цена «квадрата» выросла на девять процентов.

Четвертую позицию с динамикой в семь процентов разделили Новосибирск и Ростов-на-Дону. Ниже расположились Уфа и Воронеж с подорожанием на шесть процентов.

Москва заняла 15-ю позицию из 16 с динамикой в два процента. В Санкт-Петербурге квадратный метр подорожал на пять процентов. Такую же динамику зафиксировали в Краснодаре, Нижнем Новгороде и Омске.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» выяснили, что во втором квартале 2022 года средняя стоимость квартиры на вторичном рынке снизилась в 40 городах России. Больше всего лоты подешевели в Краснодаре. Ниже в списке расположился Сочи, топ-3 замкнул Санкт-Петербург.