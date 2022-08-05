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ЦАХАЛ атаковал склады с оружием «Исламского джихада» в секторе Газа

ЦАХАЛ заявил, что атаковал склады с оружием «Исламского джихада» в секторе Газа

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильская армия атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную установку палестинской группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация) в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Только что авиация ЦАХАЛ атаковала два склада для хранения оружия и еще одну ракетную позицию палестинской террористической организации "Исламский джихад"», — сообщили в ведомстве.

Ранее Минобороны Израиля сообщило, что утвержден приказ о призыве 25 тысяч резервистов в армию Израиля для выполнения «оперативных задач».

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. Уже есть сведения о том, что ЦАХАЛ в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

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Марина Совина
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