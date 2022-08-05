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Стали известны подробности о новой возможности WhatsApp

В мессенджере WhatsApp появится возможность посмотреть бывших участников групповой беседы

Фото: Avishek Das / Globallookpress.com

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая возможность, связанная с групповыми чатами. Подробности стали известны специалистам портала WABetaInfo.

Так, пользователи WhatsApp смогут посмотреть бывших участников групповой беседы. Чтобы узнать, кто из собеседников покинул чат или был удален администратором, необходимо будет зайти в раздел «Данные группы». Отмечается, что в списке бывших участников будут отображаться только те, кто покинул группу за последние 60 дней.

По данным портала, тестировщики заметили нововведение в бета-версии мессенджера для устройств под управлением iOS и Android. Когда новая возможность станет доступна для всех пользователей, не уточняется.

В июне сообщалось, что разработчики WhatsApp увеличили максимальное количество участников групповых чатов с 256 до 512. Теперь юзеры могут либо сразу создать беседу со всеми 512 участниками, либо добавить их позднее. Как уточнили в WABetaInfo, обновление заработало у пользователей мессенджера на платформах Android, iOS и в десктопной версии WhatsApp.

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Евгения Наумова
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